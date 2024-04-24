أوباما يعود لتدريبات الزمالك الجماعيه بعد شفائه

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المشاركة تدريجياً في تدريبات الأبيض، بعدما خضع في وقت سابق لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في الفك.

وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك التي أقيمت اليوم استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وطلب الجهاز الطبي للفريق من يوسف أوباما عدم الالتحام في التدريبات خوفاً من تجدد الإصابة.

ويواصل الفريق على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.