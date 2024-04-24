رسمياً.. صعود المنصورة لدوري المحترفين وهبوط بلقاس

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل الستار على منافسات الجولة الاخيرة للمجموعة الخامسة بمجموعة بحري بدورى القسم الثاني ب، وأسفرت نتائج الجولة عن صعود فريق المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدومانى إلي دوري المحترفين، وهبوط فريق بلقاس من المحموعة الخامسة .

واسفرت نتائج المباريات عن تصدر المنصورة للمجموعة الخامسة و سبورتنج للمجموعة السادسة وسيلتقي الفريقين سويا في مباراة فاصلة يتأهل الفائز منها للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

نتائج مباريات الجولة الاخيرة للمجموعة الخامسة "بحري" :

سقط فريق المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدومانى في فخ التعادل السلبي مع فريق مالية كفر الزيات بقيادة وليد البشكار، بدون أهداف، ويحتل فريق المنصورة المركزالأول برصيد 36 نقطة، بينما يأتي فريق مالية كفر الزيات في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

احتفالات فريق المنصورة

حقق فريق شباب القزازين بقيادة سامح العربى فوزاً كبيراً على فريق صيد المحلة بقيادة خالد الامام، بثنائية نظيفة، ويحتل فريق القزازين المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما يأتي فريق صيد المحلة في المركز السادس برصيد 21 نقطة .

فاز فريق اتحاد نبروه بقيادة محمد عزمي على نظيره فريق بنى عبيد بقيادة بليغ حمدي، بهدف نظيف، يحتل فريق نبروه المركز الخامس برصيد 28 نقطة، فيما يحتل بني عبيد المركز الثامن برصيد 18 نقطة .

فاز فريق شباب تلا بقياده كريم علوان على نظيره فريق بلقاس بقيادة أحمد الشرباصي، بثنائية نظيفة، ويحتل فريق تلا المركز التاسع برصيد 11 نقطة، بينما يحتل فريق بلقاس المركز العاشر والأخير برصيد 10 نقاط.

فاز فريق بايونيرز بقيادة أحمد عبد الظاهر على فريق كفر الشيخ بقيادة محمد السعيد، بثنائية نظيفة، ويحتل فريق بايونيرز المركز الرابع برصيد 28 نقطة، بينما يأتي فريق كفر الشيخ في المركز السابع برصيد 19 نقطة .

ترتيب المجموعة الخامسة بحري بعد الجولة الأخيرة بالقسم الثاني ب :