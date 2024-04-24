الإسكندرية تستضيف ختام فعاليات المهرجان الرياضي لاوائل المناطق بالمعاهد المصرية



ياسر رشاد - القاهرة - نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات اللقاء الرياضي لاوائل المناطق طلبه وطالبات المعاهد المصريه للعام الجامعي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤م

تم تنفيذ المرحله الاولى من فعاليات اللقاء خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023 بمشاركه عدد 7050 طالب وطالبة وذلك بحضور الاستاذ اسلام دياب نيابة عن الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالاسكندريه .

تم تنفيذ فعاليات اللقاء الختامي خلال الفتره من 21 وحتي 24 ابريل 2024م لعدد 550 طالب وطالبة من طلاب المعاهد المصرية ويتم التنافس في الالعاب الاتية : (كره القدم بنين- كره قدم خماسي طالبات- كره السله طلبه وطالبات- كره اليد طلبه وطالبات - كره طائره طلبه وطالبات - تنس الطاوله طلبه وطالبات) بملاعب المدينة الشبابية بابو قير بمحافظة الإسكندرية.

يهدف اللقاء الي توسيع قاعدة الممارسة الرياضيه والاستغلال الامثل لوقت فراغ طلاب المعاهد المصرية .

