رسمياً.. صعود سبورتنج لدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباريات الجولة الاخيرة للمجموعة السادسة بمجموعة بحري بدورى القسم الثاني ب، وأسفرت نتائج الجولة عن صعود فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق إلي دوري المحترفين، ووهبوط فريق اسكندرية للبترول من المحموعة السادسة.

واسفرت نتائج المباريات عن تصدر المنصورة للمجموعة الخامسة و سبورتنج للمجموعة السادسة وسيلتقي الفريقين سويا في مباراة فاصلة يتأهل الفائز منها للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

نتائج مباريات الجولة الاخيرة للمجموعة السادسة بمجموعة بحري :

حقق فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق فوزاً ثميناً على فريق كوم حمادة بثلاثية نظيفة، سجل الثلاثية عمر الحبشي في الدقيقة الثانية من الشوط الأول وأضاف عبد الرحمن ميسي الهدف الثاني في الشوط الثاني وإدرك مؤمن حمدي الهدف الثالث، ويحتل فريق سبورتنج المركز الأول برصيد 35 نقطة، بينما يأتي فريق كوم حمادة في المركز التاسع برصيد 18 نقطة .

احتفالات فريق سبورتنج

سقط فريق الاوليمبي بقيادة احمد سمير في فخ التعادل السلبي مع فريق المجد السكندري بقيادة محمود التركي، ويحتل فريق الاوليمبي المركز الثاني برصيد 30 نقطة، فيما يحتل فريق المجد السكندري المركز السابع برصيد 22 نقطة .

حقق فريق الحمام بقيادة محمود التركي الفوز على فريق دلفى بقيادة جمال السيد بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط بهدف لمثله تقدم فريق الحمام بهدف دانيال في الدقيقة 15، وتعادل دلفي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وفي الشوط الثاني اضاف فريق الحمام الهدف الثاني، ويحتل فريق الحمام المركز الرابع برصيد 28 نقطة، وفيما يحتل دلفي المركز السادس برصيد 23 نقطة.

فاز فريق الهلال الضبعة بقيادة على عاشور على فريق اسكندرية للبترول متذيل المجموعة والهابط للدوري القسم الثالث بقياده وليد عطيه بهدفين مقابل هدف، انتهى الشوط الأول بهدف لمثله تقدم اسكندرية للبترول بهدف طارق السعيد في الدقيقة 40 وتعادل احمد الببيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وإدراك يوسف صديق الهدف الثاني للهلال في الشوط الثاني، ويحتل فريق الهلال الضبعة المركز الثالث برصيد 29 نقطة، وبينما يحتل فريق اسكندرية للبترول المركز العاشر والأخير برصيد 12 نقطة .

حقق فريق طلائع الاسطول بقيادة علاء المنى الفوزعلى فريق العاب دمنهور بقيادة باسم الرجال بهدف دون رد، ويحتل فريق طلائع الاسطول المركز الثامن برصيد 22 نقطة، فيما يأتي فريق العاب دمنهور في المركز الخامس برصيد 24 نقطة .

ترتيب المجموعة السادسة بحري بعد الجولة الأخيرة بالقسم الثاني ب :

ترتيب المجموعة السادسة

1- سبورتنج 35 نقطة

2- الاولمبي 30 نقطة

3- الهلال الضبعه 29 نقطة

4- الحمام 28 نقطة

5- طلائع الاسطول 24 نقطة

6- دلفي 23 نقطة

7- العاب دمنهور 23 نقطة

8- المجد السكندري 22 نقطة

9- كوم حمادة 18 نقطة

10- اسكندرية للبترول 12 نقطة