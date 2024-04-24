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عبد القادر : نعلم قدرات مازيمبي جيدًا وجاهزون للمباراة

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ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق جاهز لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي، في اللقاء المقرر أن يجمع الفريقين مساء بعد غد الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
 

وأشار عبد القادر إلى أن الأهلي يحترم جيدًا قدرات مازيمبي ويتعامل مع المباراة باهتمام شديد، على الرغم من التعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الذهاب.

وأوضح أن هناك إصرارًا كبيرًا من جانب اللاعبين على تحقيق الفوز وحسم التأهل للنهائي والمنافسة على اللقب، لإسعاد الجماهير التي تمثل الدافع الأكبر لتحقيق البطولات.

وأشار عبد القادر إلى أن عودة أكثر من لاعب للحسابات بعد فترة من الإصابة تمثل دعمًا للفريق، وأن الجهاز الفني يعمل باستمرار على تجهيز الجميع، في ظل ضغط المباريات بمختلف البطولات التي ينافس عليها الفريق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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