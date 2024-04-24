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"حافظ على الصدارة".. مدرب الزمالك السابق يحصد جائزة أفضل مدير فني بالدوري العراقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح المدير الفني المصري مؤمن سليمان، مدرب فريق الشرطة العراقي، في حصد جائزة أفضل مدير فني في الدوري العراقي، بالجولة الـ23 بالدوري العراقي.

وقاد سليمان فريق الشرطة العراقي لتحقيق فوز كبير على حساب أربيل، في الجولة الـ 23 ببطولة الدوري العراقي لهذا الموسم بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

ويتولى مؤمن سليمان القيادة الفنية لفريق الشرطة العراقي، منذ مارس 2024، ويستمر حتى عام 2025.

ويحتل فريق الشرطة العراقي صدارة ترتيب الدوري العراقي برصيد 54 نقطة، جمعهم من 23 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

ويتواجد في الجهاز الفني لفريق الشرطة العراقي رفقة مؤمن سليمان، مواطنه عمر فتحي كمدرب مساعد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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