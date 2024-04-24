"عودة صلاح".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره إيفرتون، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 29 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "جوديسون بارك".

وشهد اللقاء عودة النجم المصري محمد صلاح للمشاركة بشكل أساسي رفقة الريدز، بعدما جلس على مقاعد البدلاء في اللقاء الماضي، قبل أن يدخل بديلاً في الشوط الثاني.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، لويس دياز.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 74 نقطة، وبفارق ثلاثة نقاط عن صاحب المركز الأول فريق أرسنال صاحب الـ 77 نقطة.