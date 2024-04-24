شكرا لقرائتكم خبر بعد الخروج الآسيوي .. الهلال يخشى مواقف الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض فريق الهلال غدا اختبارا صعبا في الجولة 29 لدوري روشن السعودي، بعد خروجه المر من دوري أبطال آسيا بخسارته من العين الإماراتي 5-4 بمجموع المباراتين في الدور نصف النهائي، حينما يستضيف الفتح على ملعب المملكة آرينا عند السادسة مساء.

وتخشى جماهير أزرق العاصمة من تعثر فريقها مجددا ،الهلال الذي سعى لتعويض إخفاقه ذهابا بسقوطه خارج الديار أمام العين بنتيجة 2-4 لكن الزعيم حقق انتصارا ناقصا بنتيجة 2-1، لم يكن كافيا لتأهله إلى المباراة النهائية.

وأتيحت للهلال الكثير من الفرص المحققة (والغريبة) دون النجاح في التسجيل، حيث بدأ المباراة بوجود صالح الشهري كمهاجم، ثم سحبه ودفع بسلمان الفرج، كما فعل في مباراة الذهاب عندما سحب عبدالله الحمدان ودفع أيضا بالفرج.

وافتقد الهلال لهداف بقيمة الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وغيابه كان مؤثرا للغاية، لا أحد يستطيع تعويضه.

جورجي جيسوس في ظل عدم توافر الخيارات الهجومية الجيدة لعب بمحمد كانو وسيرغي سافيتش في منطقة الجزاء لاستغلال أطوالهم في الكرات العرضية فقط. كانت هذه هي الحالات.

من جهة ثانية بدأ فريق الهلال، تحضيراته الميدانية استعدادا لمواجهة الفتح غدا، وشهد المران متابعة رئيس النادي فهد بن نافل، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، وشرح المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عددا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.

وشارك ألكسندر ميتروفيتش في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، كما تواجد عبدالإله المالكي في المران وذلك بعد عودته من قطر.

واختتم جيسوس المران بتدريبات فنية متنوعة، ثم دخل اللاعبون فور نهاية المران للمعسكر بمقر النادي تأهبا لخوض مواجهة الغد.

على الجانب الآخر أنهى فريق الفتح استعداداته لملاقاة الهلال ضمن الجولة الـ29 من منافسات دوري روشن للمحترفين.

وفتح المدير الفني للفريق السيد سلافن بيليتش ملف مباراة الجمعة بشكل موسع مع اللاعبين، حيث عمد إلى إقامة مجموعة من التدريبات اللياقية والفنية المكثفة وتوسيع التدريبات على الجوانب الدفاعية والهجومية.

فيما أقام الجهاز الفني للفريق مناورة فنية شملت جميع اللاعبين عبر مساحة ثلثي الملعب، حيث توقفت أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.

من جهته يواصل لاعب الفريق الأول المحترف البلجيكي جايسون دينايير برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به أخيرا.

نتيجة الدور الأول

فوز الهلال 2-0

آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين

فوز الهلال 4

فوز الفتح 1

تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين

لعب 29 لقاء

فوز الهلال 23 لقاء

فوز الفتح 3 لقاءات

التعادل 3 لقاءات

سجل الهلال 72 هدفا

سجل الفتح 27 هدفا

هداف مواجهات الفريقين

الفرنسي بافيتمبي قوميز 8 أهداف

ترتيب الفريقين

الهلال الأول برصيد 77 نقطة

الفتح سادسا برصيد 40 نقطة

قبل المواجهة: