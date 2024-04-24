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مهاجم الريال خوسيلو على الرادار السعودي

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية الشهيرة، أن خوسيلو مهاجم بات مطلوبا لدى عدد من أندية الدوري السعودي، في ظل الأداء الرائع الذي يقدمه مع النادي الملكي هذا الموسم.

وانضم خوسيلو إلى صفوف النادي الملكي في صفقة مفاجئة الصيف الماضي قادما من إسبانيول على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وتقترب إعارته من نهايتها مع ريال مدريد، لكن الميرينغي يملك حق شراء عقد اللاعب بقيمة لا تتعدى 1.5 مليون يورو بنهاية هذا الموسم.

يدرك النادي الملكي أن قيمة التعاقد مع خوسيلو بصورة نهائية لا تشكل عائقا أمام إتمام الصفقة، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في وصول كيليان مبابي المرتقب، وقدوم إندريك الصيف المقبل.

وينتظر الميرينغي الدخول في نقاش حاسم مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بهدف حسم مستقبل خوسيلو سواء بالإبقاء عليه أو تركه يعود إلى إسبانيول.

واحدة من الحلول المثالية التي لم يعتدها ريال مدريد من قبل، القيام بشراء عقد خوسيلو من إسبانيول ثم بيعه بمبلغ أكبر إلى الأندية السعودية، لكن هذا الأمر قد يمثل خطوة مؤلمة للمهاجم المخضرم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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