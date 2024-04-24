مدرب بيراميدز: جميع اللاعبين كانوا أبطالا وقدموا أفضل ما لديهم أمام البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالفوز الذي تحقق على حساب البنك الأهلي والاستمرار في صدارة ترتيب الدوري، مشددا على أنه يصف لاعبيه بأنهم أبطال بسبب الصعوبات ومواجهة فريق قوي للغاية بغض النظر عن مركزه في الدوري فهو يضم لاعبين على أعلى مستوى، بجانب اللعب في حرارة عالية زاد من صعوبة اللقاء.

شدد المدرب على أن جميع اللاعبين كانوا أبطالا وقدموا أفضل ما لديهم خلال اللقاء وفخور بتدريبهم والآن يعمل الجميع على عدم خسارة أي مباراة مستقبلا ولابد من الفوز المتتالي والمستمر حتى يواصل الفريق صدارة البطولة.

يورتيشتش عبر عن حزنه لغياب رمضان صبحي عن اللقاءات المقبلة بسبب الطرد المباشر ولكن في المقابل الفريق يمتلك لاعبين مميزين بإمكانهم تعويض غيابه والجميع على استعداد لمواصلة المشوار بكل قوة حتى التتويج باللقب.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا مثيرًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الدفاع الجوي لحساب الجولة 19 من بطولة الدوري.

وفي الدقيقة الخامسة من زمن الوقت البديل للشوط الأول سجل إبراهيم عادل هدف التقدم لبيراميدز ، قبل أن يعادل البنك الأهلي النتيجة عبر لاعبه سعيدو سمبوري في الدقيقة 50 ، تبعه كريم بامبو في الدقيقة 53.

وعند الدقيقة 56 سجل مصطفى فتحي التعادل لبيراميدز ، قبل أن يعاود من ركلة جزاء التسجيل مجددًا ومنح بيراميدز ثالث أهدافه في الدقيقة 73.

بتلك النتيجة، يأتي بيراميدز في الصدارة برصيد 35 نقطة، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة الـ 18 في المركز الـ 15 بجدول ترتيب المسابقة المحلية.