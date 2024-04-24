ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على البنك الاهلي

يقدم “كورة 365” ترتيب مسابقة الدوري المصري بعد فوز الفريق الكروي بنادي بيراميدز على نظيره البنك الاهلي في المباراة التي أقيمت بالجولة 19.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره البنك الاهلي على ستاد الدفاع الجوى ضمن الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل ثلاثية بيراميدز كل من، إبراهيم عادل فى الدقيقة الرابعة من عمر الوقت البدل الضائع للشوط الأول، ومصطفى فتحي في الدقائق 55، والدقيقة 74 من ركلة جزاء.

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فيما سجل هدفي البنك الاهلي، الثنائي سعيدو سيمبوري في الدقيقة 50، وكريم بامبو في الدقيقة 52.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد فريق البنك الاهلي المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 35 نقطة

2-المصري البورسعيدي 31

3- زد اف سي 30

4-إنبي 29

5-الاتحاد السكندري 29

6-طلائع الجيش 27

7- سموحة 25

8-مودرن فيوتشر 25

9- الجونة 25

10-سيراميكا كليوباترا 24

11- الأهلي 21

12- الزمالك 21

13- بلدية المحلة 19

14- الإسماعيلي 19

15- البنك الأهلي 18

16- فاركو 12

17- المقاولون العرب 12

18- الداخلية 10 نقاط