في غياب تريزيجيه.. طرابزون سبور يفوز على فاتح كاراجومروك بذهاب نصف نهائي كأس تركيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور في تحقيق الفوز أمام نظيره فاتح كاراجومروك، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي كأس تركيا، في غياب تريزيجيه.

وفاز طرابزون سبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام فاتح كاراجومروك، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء.

وغاب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، عن تشكيل طرابزون سبور، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، بسبب الإصابة.

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وشهدت المباراة طرد انيس ديستان لاعب فريق طرابزون سبور في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول ليكمل الفريق المباراة ناقص العدد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس تركيا، بين طرابزون سبور وفاتح كاراجومروك، يوم الأربعاء الموافق 8 مايو المقبل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.