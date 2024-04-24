قائمة الزمالك لمباراة دريمز في الكونفدرالية.. عودة زيزو وفتوح و9 غيابات

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قائمة الأبيض لمباراة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره دريمز الغاني مساء يوم الأحد المقبل على استاد بابا يارا الرياضي، في تمام السابعة.

قائمة الزمالك لمباراة دريمز في الكونفدرالية

شهدت مباراة الأبيض لمباراة إياب نصف نهائي الكونفدرالية عودة الثلاثي، أحمد زيزو، وعمر جابر، وأحمد فتوح.

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كما شهدت عدة غيابات في مباراة الإياب كالتالي:

محمد صبحي في حراسة المرمي، لمعاناته من الإصابة بمزق في العضلة الضامة.

ويفتقد فريق الزمالك خدمات، الثنائي محمود حمدي الونش، ومحمد عبد الشافي، للخضوع لبرنامج تأهيلي بعد الإصابة بالرباط الصليبي.

ويغيب الثلاثي، عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر لعدم القيد أفريقيا، ومحمد أشرف روقا لوجهة نظر فنية، ويوسف أوباما ومحمود علاء للإصابة.

حراسة المرمى : محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – ياسر حمد – أحمد فتوح.

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله “نيمار” – مهاب ياسر – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.