أرقام محمد صلاح في خسارة ليفربول أمام إيفرتون بـ الدوري الإنجليزي

كشفت شبكة “سوفا سكور”، المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، عن تقييم الدولي المصري محمد صلاح، في خسارة ليفربول من إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح، في خسارة ليفربول من إيفرتون بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتوقف رصيد ليفربول عند 74 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما ارتفع رصيد إيفرتون إلى 33 نقطة في المركز السادس عشر.

تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد إيفرتون

وبحسب سوفا سكور، فإن محمد صلاح، حصل على تقييم 7.6، كأفضل لاعب في صفوف ليفربول خلال الديربي.

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ولعب محمد صلاح، 90 دقيقة في اللقاء، وبلغت نسبة أهدافه المتوقعة 0.67، وسدد تسديدتين على المرمى و3 بعيدًا عنها وتم التصدي لتسديدتين.

ولمس صلاح الكرة 38 مرة، ومرر 21 تمريرة صحيحة من أصل 26 بدقة وصلت إلى 81٪، وأرسل تمريرة مفتاحية، وكرة طولية صحيحة.

وأهدر نجم ليفربول، فرصة كبيرة للتهديف، وخسر التحام هوائي وآخر هوائي، وفقد حيازته على الكرة 7 مرات.