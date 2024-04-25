موعد مباراة نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وأتالانتا

نقدم لكم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس أمام نظيره أتالانتا، في إطار منافسات دور نهائي كأس إيطاليا.

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس نظيره أتالانتا، يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من شهر مايو المقبل، في المباراة النهائية في كأس إيطاليا.

وتبدأ أحداث مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

اقرأ أيضًا.. تدريبات الهلال تزف بشرى سارة قبل مواجهة الفتح في الدوري السعودي

وكان يوفنتوس قد تأهل إلى نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على نظيره لاتسيو، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور نصف النهائي، يوم الثلاثاء الماضي

فيما صعد أتالانتا إلى الدور النهائي في كأس إيطاليا بعد أن أطاح بنظيره فيورنتينا، بالفوز برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء.

وتذاع مباريات بطولة كأس إيطاليا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية بريميوم الناقل الحصري للمسابقة.