"117 عاماً".. الخطيب يهنئ جماهير الأهلي بذكرى تأسيس النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

"وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي التهنئة، إلى كل جماهير النادي الأهلي بمناسبة ذكرى مرور 117 سنة على تأسيس المارد الأحمر.

وتأسس النادي الأهلي في 24 أبريل عام 1907، على يد عمر بك لطفي من أجل أن يجتمع به طلبة المدارس العليا وخريجيها.

وقام الخطيب بتوجيه تهنئة إلى جماهير النادي الأهلي، عبر الموقع الرسمي للنادي قائلاً: "كل سنة والنادي الأهلي، أعظم نادٍ في الكون، كل سنة والنادي الأهلي، الرائد، والمعلم، ودايمًا رقم واحد، وهيفضل بإذن الله رقم واحد، 117 عامًا مرت، على إنشاء نادينا، صاحب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى".

وأضاف: "هنا أتوجه بالتحية إلى رمز الأهلي خالد الذكر.. "عمر بك لطفي" صاحب فكرة تأسيس النادي.. وكل التحية لمجالس إدارات الأهلي السابقة التي ساهمت جميعها في رفعة شأن النادي وتطويره، ووضعه في المكانة التي تليق بقيمته وتاريخه".

وتابع: "التهنئة واجبة ومستحقة لعائلة الأهلي، الأعضاء، والجماهير، الداعم والسند، "جمهوره ده حماه".. أيضًا أتوجه بالتحية إلى منظومة العمل بالنادي، زملائي في مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمدربين واللاعبين والموظفين والعاملين، الذين تقع عليهم المسئولية في الوقت الحالي، لابد أن يستمروا في العمل بكل تفانٍ وإخلاص، وأن يبذلوا أقصى ما لديهم حتى يبقى الأهلي في المقدمة دائمًا".

واختتم: "كل سنة والنادي الأهلي شامخ بقيمه ومبادئه، كل سنة ومصر بلدنا في خير وأمن وسلام".