"غائب منذ 3 سنوات".. إيفرتون يحقق الفوز على ليفربول بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تلقى فريق ليفربول الهزيمة من نظيره إيفرتون، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 29 ببطولة الدوري الممتاز.

وسجل ثنائية فريق إيفرتون، في اللقاء كلا من، جاراد برانثوايت في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وبذلك توقف رصيد ليفربول عند النقطة 74 في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، فيما يأتي فريق إيفرتون في المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق إيفرتون على حساب فريق ليفربول، منذ 20 فبراير عام 2021.

فيما كان آخر فوز لفريق إيفرتون على ملعبه على حساب ليفربول، كان في عام 2010.