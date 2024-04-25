جورجينا كيندي تفوز على نور الطيب في بطولة الجونة الدولية للاسكواش (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تصوير - محمود عبد الناصر:

حققت اللاعبة الإنجليزية جورجينا كيندي المصنفة السادسة الفوز على مستوى العالم، على المصرية نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً، ببطولة الجونة الدولية للاسكواش.

وتفوقت اللاعبة الإنجليزية كينيدي على المصرية نور الطيب، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدور ربع النهائي من البطولة، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي، 12-10 / 4-11 /11-5/ 3-11/11-4.

وبهذا الفوز ضمنت جورجينا كيندي الصعود إلى الدور نصف النهائي من البطولة، لتواجه المصنفة الثانية على مستوى العالم المصرية نوران جوهر في نصف النهائي.

وانطلقت بطولة الجونة الدولية للاسكواش يوم الجمعة الماضي الموافق 19 أبريل الجاري، بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر وتستمر حتى يوم 26 من الشهر ذاته.