مصطفى عسل يفوز على علي أبو العنين ببطولة الجونة الدولية للاسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تصوير - محمود عبد الناصر:

حقق اللاعب المصري مصطفى عسل المصنف الرابع عالمياً الفوز على حساب نظيره علي أبو العنين المصنف الثالث عشر عالمياً، في بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024.

وتفوق عسل على حساب نظيره علي أبو العنين، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي، 11-2/ 11-4 /11-5.

وكان النجمان المصريان علي فرج المصنف الأول عالميا وطارق مؤمن المصنف الثامن عالمياً، تمكن من التأهل إلى الدور النصف النهائي ليواجهان بعضهما.

وفي آخر مواجهات نصف النهائي للرجال يواجه المصري كريم عبد الجواد المصنف الخامس عالميا مواطنه مصطفى عسل المصنف الرابع عالميا.

وانطلقت بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024، يوم الجمعة الماضي الموافق 19 أبريل الجاري، بمدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر وتستمر حتى يوم 26 من الشهر ذاته.