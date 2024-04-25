هل وجه إمام عاشور رسالة لـ صالح سليم في ذكرى تأسيس الاهلي؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر رسالة موجهة من جانب إمام عاشور، نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، لـ صالح سليم.

وقام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بتداول صورة لـ صالح سليم، مدون عليها رسالة بمناسبة مرور ذكرى تأسيس النادي الاهلي، ومنسوبة لـ إمام عاشور.

وتظهر الصورة، بأنها من خلال الحساب الرسمي لنجم الاهلي إمام عاشور، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

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وبالعودة إلى الحساب الرسمي للاعب، فإنه لا صحة لما يتم تداوله ولم ينشر إمام أي صورة متعلقة بـ صالح سليم، ولم يوجه أي رسالة بمناسبة مرور 117 سنة على تأسيس القلعة الحمراء.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، للمواجهة الحاسمة المرتقبة أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف المارد الأحمر نظيره الكونغولي، يوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.