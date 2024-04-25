موعد عودة أحمد رفعت للمشاركة مع فيوتشر

تحدث هيثم عرابي المدير التنفيذي لفريق مودرن فيوتشر، عن تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت مهاجم الفريق، بعد تعرضه لوعكة صحية كبيرة.

وكان قد سقط أحمد رفعت في مباراة فريقه أمام نادي الاتحاد، على الأرض وتم نقله للمستشفى، حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجأة.

وقال عرابي في تصريحات تليفزيونية:” أحمد رفعت الآن في حالة نقاهة، حالته تتحسن بشكل ممتاز، وما حدث له حقيقي كانت معجرز إلهية”.

وتابع:” كان هناك متابعات من المنظومة الرياضية والطبية كبيرة جدًا بشأن أحمد رفعت، وبدأنا في الأطمئنان عليه نسبيًا في اليوم الخامس”.

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وكان قد كشف الأطباء أن أحمد رفعت يستطيع العودة لممارسة كرة القدم بشكل طبيعي في الموسم القادم.

يذكر أن فريق فيوتشر يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة.