موقف ثنائي الاهلي المصاب من مباراة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره فريق مازيمبي الكونغولي، يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتضن “ستاد القاهرة الدولي” لقاء الاهلي أمام مازيمبي، في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي.

وكشفت تقارير صحفية أن مدافع الاهلي ياسر إبراهيم سيغيب عن لقاء مازيمبي رغم امتثالة للشفاء، لعدم رغبة كولر الدفع به والمجازفة.

أقرأ أيضًا.. مازيمبي يفاجئ الاهلي قبل موقعة إياب نصف نهائي

وكان ياسر إبراهيم قد أصيب في مباراة ميدياما في ختام دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وغاب على آثرها لمدة شهرين.

بينما مروان عطية قد تأكدت جاهزيته لخوض لقاء مازيمبي في نصف نهائي دوري الأبطال،ولكن أيضًا القرار في يد كولر إذ سيشارك اللاعب أم لا.

وتأكد جاهزية أيضًا كلًا من محمد الشناوي وإمام عاشور وحسين الشحات وأليو ديانج.