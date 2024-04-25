مازيمبي يفاجئ الاهلي قبل موقعة إياب نصف نهائي

كشف نادي مازيمبي الكونغولي، عن مفاجأة قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره الاهلي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، للمواجهة الحاسمة المرتقبة أمام نظيره مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف المارد الأحمر نظيره الكونغولي، يوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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وأعلن نادي مازيمبي عبر موقعه الرسمي، عن جاهزية هداف الفريق، الجناح المالي شيخ فوفانا، ولاعب الوسط سيرجي موكوكو، والحارس النيجيري سليمان شايبو.

وأوضح أن الثلاثي تعافى من الإصابة التي لحقت بهم، فيما تأكد غياب الثنائي جلوار موجايا، ومارسيل نجيمبي بسبب الإصابة.

والجدير بالذكر أن مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بين فريقي الاهلي ومازيمبي الكونغولي.