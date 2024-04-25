هل يبيع الزمالك زيزو لحل أزمة القيد؟

علق عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حقيقة بيع زيزو، لاعب القلعة البيضاء من أجل حل أزمة القيد التي تعرض لها النادي.

وقال عمرو أدهم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس”:” لم يحدث أن نادي الزمالك قد ناقش من الأساس فكرة رحيل زيزو عن الفريق الفترة القادمة”.

وتابع:” الآن الجميع يكرز في مباراة دريمز الغاني من أجل الصعود لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية”.

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وأضاف :” محامي نادي الزمالك يتواصل مع محامي اللاعب، للمحاولة للوصول لحل نهائي لهذه الأزمة، ومناقشة ملف القضية كاملًا سيحدث بعد مباراة دريمز من جانب المجلس”.

وأعلن الزمالك عن تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بخصوص إيقاف القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب التي تبلغ 2.4 مليون يورو.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق قد أعلن فسخ تعاقد المهاجم المغربي خالد بوطيب، بسبب غيابه عن التدريبات ورفضه الخضوع للكشف الطبي في فبراير 2020.

وانضم النجم المغربي إلى القلعة البيضاء موسم 2019، بعقد مدته ثلاثة مواسم ونصف، قادمًا من ملطية سبور التركي حتى موسم 2021-2022 بقيمة 4,5 ملايين دولار أميركي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.