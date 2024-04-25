الامارات | «خليجية الشباب» تدشن أسبوعها الأخير.. والإمارات تتصدر بـ 168 ميدالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدشن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024» اليوم أسبوعها الثاني والأخير، وذلك بعد أن اختتمت 10 رياضات منافساتها على مدار الأسبوع الأول الماضي. وسجلت رياضة الإمارات تألقاً لافتاً، حيث تصدرت جدول الترتيب العام بـ168 ميدالية، بواقع 58 ذهبية، و62 فضية، و48 برونزية، بينما جاءت السعودية في المرتبة الثانية بـ57 ميدالية، ومثلها للكويت الثالثة.

ومن المتوقع أن تزيد كل المنتخبات المشاركة غلتها من الميداليات، خلال الأيام المقبلة، خصوصاً في الرياضات الفردية مثل السباحة والكاراتيه والقوس والسهم والمبارزة وغيرها. وتنطلق اليوم الجولة الختامية لكرة الطائرة، ويلتقي فيها المنتخب الوطني مع نظيره القطري، والبحرين مع عُمان، والكويت مع السعودية.

ويتضمن برنامج الأسبوع الأخير أيضاً الجولة الختامية لكرة اليد وتنطلق غداً، إلى جانب منافسات الرياضات الإلكترونية، التي تشارك فيها أربعة منتخبات هي: الإمارات، وقطر، والسعودية والكويت، ومسابقة الترايثلون وتقام في نادي ضباط شرطة عجمان. وكذلك استمرار منافسات كرة الطاولة وتختتم بعد غدٍ في صالة نادي شباب الأهلي بدبي، وتستمر منافسات الدرّاجات الهوائية في نادي أبوظبي للدرّاجات الهوائية، ويقام غداً بصالة (مبادلة أرينا) بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، الاجتماع الفني لبطولة الجودو، حيث تعقب ذلك قرعة البطولة، إلى جانب باقي الرياضات الأخرى.

وأشاد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، بحفل افتتاح الدورة الذي أُقيم، أول من أمس، في «أوبرا دبي»، وقال في تصريح صحافي: «الحفل يليق بانطلاقة النسخة الأولى، والتي تمثّل عرساً رياضياً جمع شباب دول الخليج في بلدهم الثاني الإمارات».

وأشاد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بحفل الافتتاح أيضاً، وقال في تصريح صحافي: «حفل الافتتاح مميز للغاية، وعكس مفاهيم الأصالة وروح الشباب، وركزت فقراته على محاور ثلاثة هي: الاستدامة، والتلاحم، والشباب»، معرباً عن سعادته بالحضور الكبير للوفود المشاركة، مثمناً التنافس الأخوي بين الأشقاء، ومؤكداً أن الدورة بداية نحو مستقبل أفضل للرياضة الخليجية.

• قرعة بطولة الجودو تقام غداً، إلى جانب انطلاق منافسات رياضات عديدة بينها الغولف والرياضات الإلكترونية.