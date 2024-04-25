طائرة الزمالك في معسكر مغلق استعدادا لنصف نهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة البرازيلي سيدني بابكي معسكرا مغلقا في العاصمة الإدارية الجديدة غدا الجمعة استعدادا لنهائيات كأس مصر.

ويخوض الفريق مرانه الأخير غدا الجمعة على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة والني تستضيف مباريات نصف النهائي والنهائي يومي السبت والأحد المقبلين.

ومن المقرر ان يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش بعد غد السبت في نصف النهائي على أن يلتقي الفائز باللقاء مع الفائز من مباراة الاهلي وبتروجت في النهائي يوم الأحد.

وخاض فريق طائره الزمالك مباراة ودية أول أمس مع بتروجيت في البروفة الأخيرة قبل مباراة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.