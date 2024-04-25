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اليوم.. الزمالك يطير إلى غانا استعدادا لمواجهة دريمز بالكونفدرالية

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ياسر رشاد - القاهرة - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة صباح صباح اليوم الخميس متجهة إلى غانا على متن طائرة خاصة استعداداً لخوض اللقاء المرتقب أمام دريمز، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السابعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء  كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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