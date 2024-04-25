جماهير ليفربول تسخر من أداء محمد صلاح أمام إيفرتون

سخرت جماهير ليفربول من أداء قائد المنتخب الوطني محمد صلاح، ونجم الريدز، في مباراة فريقه اليوم في الديربي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وخسر فريق ليفربول الديربي أمام غريمه إيفرتون، بنتيجة 2-0، اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت المباراة على ملعب جوديسون بارك معقل التوفيز، ضمن منافسات الجولة الـ29 المؤجلة من البريميرليج.

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وانتقدت جماهير ليفربول محمد صلاح عقب الخسارة المهينة في الديربي.

وكتب مشجع عبر موقع “إكس” :”محمد صلاح انتهى تماما الآن، لقد دمرته تلك الإصابة”.

وكتب آخر:” “محمد صلاح رغم إنه أسطورة ليفربول، ولكن للأسف انتهى، نريد التخلص منه في الصيف مقابل أجر جيد”.

وعلق آخر :” لن أقوم بالتغريد حتى يسجل محمد صلاح”.