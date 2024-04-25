تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة الرياض الليلة.. ثلاثي مرعب بالهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق أهلي جدة السعودي تحت قيادة مدربه الألماني يايسله لخوض مهحة جديدة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد عندما يواجه نظيره الرياض، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".



موعد مباراة أهلي جدة والرياض بالدوري السعودي

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والرياض في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي عبر قناة SSC Sports HD1 بتعليق حماد العنزي عبر القناة الصوتية الأولى، ورؤوف خليف على القناة الصوتية الثانية.



تشكيل أهلي جدة المتوقع

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - فهد الحمد - بسام الحريجي - عبد الله العمار.

في خط الوسط: سميحان النابت - رياض محرز - ألان سان ماكسيمان

في خط الهجوم: فراس البريكان - روبرتو فيرمينو.



ترتيب أهلي جدة والرياض في دوري روشن

الأهلي في الموسم الحالي ببطولة دوري روشن، لعب 27 مباراة فاز في 15 لقاء، وتعادل في 7 مباريات وخسر في 5، ويحتل المركز الثالث برصيد 52 نقطة.



أما الرياض فيأتي في المرتبة الخامسة عشر بجدول ترتيب دوري روشن، برصيد 25 نقطة، ويأمل في أن يخرج بنتيجة جيدة، من أجل الابتعاد عن المراكز الأخيرة.

