منتخب قطر يواجه اليابان اليوم بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب قطر تحت 23 عاما لمواجهة نظيره منتخب اليابان مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ 8 من البطولة التى تنظمها الاراضى القطرية، وعلى ملعب استاد جاسم بن حمد بنادى السد يلتقى الفريقان.

موعد مباراة قطر واليابان

المباراة تقام فى الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وتذاع على عدد من القنوات العربية المشفرة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر واليابان

على قناة بى إن سبورت أسيا سيتولى التعليق على اللقاء المعلق حسن العيدروس.

أما قناة الكأس 9 سيتولى التعليق على اللقاء المعلق خالد الحدي.

كان العنابي أحد أوئل المتأهلين للدور الثاني، حيث احتل المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وصعد معه منتخب إندونيسيا من المركز الثاني، بينما خرج منتخب أستراليا والأردن.

على الجانب الآخر صعد منتخب اليابان من المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن منتخب كوريا الجنوبية الذي صعد من المركز الأول.

