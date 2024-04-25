ميدو للاعبي الزمالك قبل مباراة دريمز: الجماهير لن ترحمكم

ياسر رشاد - القاهرة - طالب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق لاعبي الأبيض بالتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على لاعبي الزمالك أن يشعروا بأزمات الزمالك، وأن يحققوا بطولة كأس الكونفدرالية، بعدما أهدروا فوزًا سهلًا في القاهرة أمام دريمز".

وأضاف: "دريمز فريق قليل للغاية، وهو صاحب المركز الـ 14 في الدوري الغاني، وكنت أفضل عدم نزول اللاعبين المصابين لتحية الجماهير قبل بداية مباراة الذهاب".

وتابع: "مباراة دريمز كانت مصيرية، وكان يجب عدم السماح بنزول اللاعبين المستبعدين لتحية الجماهير أثناء إحماء اللاعبين الأساسيين، وهذا يؤثر على أجواء المباراة".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "لاعبو الزمالك تسببوا في أزمة لمجلس الإدارة مع الجماهير بعد التعادل مع دريمز، وعلى لاعبي الزمالك أن يعرفوا أنهم أغضبوا الجماهير، وجمهور الزمالك لن يرحمهم حال الخروج من بطولة كأس الكونفدرالية".

