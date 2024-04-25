تحذير.. “أبشر” تنفي إمكانية استرداد مبالغ المخالفات المرورية

لا يمكن استرداد مبالغ المخالفات، حذّرت منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، من العروض الاحتيالية التي تروّج لإمكانية استرداد المبالغ المدفوعة لسداد المخالفات المرورية.

إمكانية استرداد مبالغ المخالفات

وأكّدت المنصة عدم وجود أي إمكانية لاسترداد المبالغ المدفوعة لتسديد المخالفات المرورية.

السداد الرسمي فقط

وأشارت أبشر إلى أن سداد مبالغ المخالفات يتم فقط عبر القنوات الرسمية، ووفق الشروط المنصوص عليها.

تجنب الاحتيال

من الضروري أن يكون الجمهور حذرًا ويتجنب الوقوع ضحية للعروض الاحتيالية التي تدعي القدرة على استرداد مبالغ المخالفات المرورية، والتي قد تكون مجرد محاولات للنصب والاحتيال على المواطنين.