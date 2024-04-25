ضبط ممارس صحي “وافد” يعمل في غير تخصصه ووقفه عن العمل

يحرص قطاع الصحة في المملكة العربية السعودية على تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين، وذلك من خلال منظومة متكاملة من الأنظمة واللوائح التي تضمن سلامة المرضى وحماية حقوقهم. ومن ضمن هذه الأنظمة، تأتي أحكامٌ صارمةٌ تمنع ممارسة المهن الصحية دون ترخيصٍ رسميٍّ من الجهات المختصة.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن ضبطها لممارس صحي (وافدة) تعمل في مجمع طبي متخصص لم تحصل على الترخيص لممارسة مهنتها في ذلك التخصص. كما قامت الممارسة بالإعلانات المُضللة التي تفتقر إلى الأسس العلمية.

ضبط ممارس صحي يعمل في غير تخصصه

رصدت فرق التفتيش بوزارة الصحة السعودية ممارساً صحياً (وافدة) تعمل في مجمع طبي متخصص لم تحصل على الترخيص لممارسة مهنتها في ذلك التخصص. كما قامت الممارسة بالإعلان عن نفسها بطريقة غير قانونية ودون اتباع الأسس العلمية.

وعلى إثر ذلك، قامت الوزارة بإصدار مخالفتين للممارسة، الأولى لمخالفة ممارسة مهنة طبية بدون ترخيص، والثانية لمخالفة قواعد الإعلان. كما تم إيقاف الممارسة عن العمل مؤقتًا لمدة 4 أشهر.

تأكيد وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالأنظمة الصحية

أهابت وزارة الصحة بجميع الممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح الصحية المعمول بها في المملكة، وذلك لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة للمرضى. كما حثّت الوزارة المواطنين والمقيمين على تلقي الخدمات الصحية من المنشآت والأشخاص المرخصين فقط، والتأكد من وجود ترخيص مزاولة المهنة معروضًا في مكان تقديم الخدمة.

وأكدت الوزارة على أن الأنظمة الصحية في المملكة تُراعي حقوق المرضى وحقوق الممارسين الصحيين، وتسعى إلى تعزيز سلامة المرضى وحماية مهنة الطب.

عقوبات ممارسة مهنة طبية بدون ترخيص في السعودية

تنصّ الأنظمة الصحية في المملكة العربية السعودية على عقوبات صارمةٍ لمن يمارس مهنة طبية دون ترخيصٍ رسميٍّ من الجهات المختصة. وتشمل هذه العقوبات:

الغرامة المالية.

السجن.

الإيقاف عن العمل.

إلغاء الترخيص (في حال كان الممارس يحمل ترخيصًا).

نصائح للمرضى لتجنب الوقوع ضحية للممارسين غير المرخصين

تأكد من حصول الممارس الصحي على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة.

اطلب رؤية ترخيص الممارس الصحي قبل تلقي أي خدمة طبية.

لا تتردد في إبلاغ وزارة الصحة عن أي ممارس صحي تشتبه بممارسته للمهنة دون ترخيص.

احرص على تلقي الخدمات الصحية من المنشآت الطبية المرخصة فقط.

خاتمة: تعمل وزارة الصحة السعودية بجدٍّ لضمان سلامة المرضى وحماية حقوقهم من خلال تطبيق الأنظمة واللوائح الصحية بصرامة. كما تُناشد الوزارة جميع أفراد المجتمع بالالتزام بهذه الأنظمة واللوائح، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.