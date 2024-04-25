موعد مباراة ليفربول القادمة بعد الهزيمة من إيفرتون

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات الماضية، تعرض فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لهزيمة غير متوقعة على يد نظيره فريق إيفرتون، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى فريق ليفربول الهزيمة على يد نظيره إيفرتون، بهدفين دون رد، ليبتعد الريدز بشكل رسمي عن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى الآن.



موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول مع نظيره وست هام يونايتد، في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 27 أبريل الجاري، الموافق السبت المقبل.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لندن.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.