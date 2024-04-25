لبيب يصل لمرافقة بعثة الزمالك لغانا.. وجلسة خاصة مع جوميز في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - وصل حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي، لمرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، المتجهة إلى مدينة كوماسي الغانية، استعداداً لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وحرص حسين لبيب على تحية الجهاز الفني واللاعبين فور وصوله إلى صالة المغادرة بمطار القاهرة الدولي.

وفي المقابل، حرص الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في غانا، على عقد جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للأبيض، في مطار القاهرة الدولي، قبل السفر إلى مدينة كوماسي الغانية.

وشهدت الجلسة الحديث بين رئيس البعثة والمدير الفني، بشأن ترتيبات برنامج الزمالك في كوماسي، وأبرز ما يحتاجه الجهاز الفني واللاعبون.

ويسعى الدكتور حسام المندوه لتوفير كافة سبل الراحة لبعثة الفريق خلال رحلة كوماسي، و حرص على مراجعة كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بالسفر والإقامة وملاعب التدريب والتنقلات مع عبد الواحد السيد مدير الكرة وعمرو أبو العز المدير الإداري.