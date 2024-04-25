الاهلي يترقب.. 3 مقترحات لموعد كأس أمم أفريقيا

يترقب النادي الاهلي معرفة موعد إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة في المغرب، بسبب ارتباطه بخوض منافسات كأس العالم 2025 في الولايات المتحدة.

ويشارك النادي الاهلي في بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، في النسخة الأولى لها بثوبها الجديد.

ويواجه الكاف أزمة تضارب موعد منافسات كأس العالم للأندية مع الأمم الأفريقية، خاصة في ظل مشاركة 4 أندية من أفريقيا في البطولة، على رأسها الاهلي والوداد.

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وكشف الإعلامى محمد الليثي، عن الموعد المقترح لإقامة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقرر إقامتها بدولة المغرب.

وقال الليثي، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي “10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت”، إن هناك 3 مقترحات لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

وأوضح أن المقترح الأول إقامتها في شهر مارس 2025 المقبل، والثاني تأجيلها إلى عام 2026، أما المقترح الثالث هو خوض منافسات كأس أمم أفريقيا يوم 15 يوليو المقبل عقب بطولة كأس العالم للأندية.