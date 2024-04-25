عرض خليجي جديد لضم إمام عاشور والاهلي يحسم الجدل

كشف الإعلامي محمد الليثي، عن عرض خليجي جديد لـ إمام عاشور، نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت تداولت أنباء في الفترة الأخيرة، حول وجود عرض من التعاون السعودي، للظفر بخدمات إمام عاشور من صفوف الاهلي.

وقال الليثي، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي”10 و 10″، إن أحد وكلاء اللاعبين تواصل مع الاهلي، بخصوص رغبة أكثر من نادي سعودي بجانب نادي قطري في الحصول على خدمات إمام عاشور.

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وأوضح أن العروض ليست رسمية، لكنها جادة للغاية وبمقابل مالي يبدأ من 5 مليون دولار وقد تصل إلى 8 مليون دولار حال موافقة المارد الأحمر على التفاوض.

وأشار إلى أنه من المستحيل أن يقوم الاهلي بالتفريط في إمام عاشور، مهما كانت الإغراءات خاصة وأن المارد الأحمر يرغب في الإستفادة من قدرات اللاعب لعدة مواسم قادمة.

واختتم:”اللاعب يعرف جيدًا أن المارد الأحمر لن يفرط فيه، ومتفهم وجهة نظر النادي بخصوص فكرة الاحتراف الخارجي مرة أخرى، لذلك مع الفريق لأكثر من موسم قادم”.