الزمالك يغري لاعبيه قبل مواجهة دريمز في الكونفدرالية

أعلن حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، عن صرف مكافآت للاعبي الفريق الكروي الأول حال الفوز على دريمز والوصول إلى نهائي الكونفدرالية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره دريمز الغاني الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

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وقال حسام المندوه، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج “10 و 10 عبر أون تايم سبورت”، إن جميع لاعبي الزمالك جاهزون لمواجهة دريمز من ضمنهم أحمد سيد زيزو و أحمد فتوح و عمر جابر، وهم مرافقين للبعثة المتوجه إلى غانا.

وأوضح أنه سيتم تخصيص مكأفاة خاصة للاعبين لتحفيزهم للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الأبيض قد تعادل سلبيًا مع نادي دريمز الغاني من دون أهداف في مباراة الذهاب لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة دريمز الغاني أو التعادل بأي نتيجة إيجابية من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية.

ويعول مجلس إدارة نادي الزمالك على الفريق الأول التتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، خاصة في ظل الترتيب السيء للفريق بجدول الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الأبيض المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 13 مباراة.