رحلة 7 ساعات.. الزمالك يطير إلى غانا لمواجهة دريمز بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

غادرت مطار القاهرة منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى غانا لخوض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السابعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي.

ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وكان مجلس إدارة النادي وفر طائرة خاصة لنقل الفريق إلى غانا، ومن المقرر أن تستغرق الرحلة حوالي 7 ساعات تقريباً.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تعادل في مواجهة الذهاب مع دريمز الغاني سلبيا دون أهداف، ويحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة من أجل التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية.

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