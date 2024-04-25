"زهقنا من الجهلة".. ميدو يفجر مفاجأة بشأن تزوير أعمار اللاعبين في الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك، مفاجأة بشأن وقائع التزوير، في الكرة المصرية، من قبل بعض الأندية، في أعمار اللاعبين داخل قطاعات الناشئين.

وقال أحمد حسام ميدو في برنامجه عبر قناة المحور: "هناك رؤساء أندية يعرفون كيفية تسنين وتغيير أعمار اللاعبين في قطاع الناشئين".

وأكمل: نصف أندية مصر أعمار لاعبيهم الناشئين مختلفة عن الحقيقة، والسؤال لماذا توافق الأندية على صرف الأموال على هؤلاء اللاعبين؟ كي تحصل على بطولة؟ ما هو المهم في ذلك؟ ما هي المتعة في تغيير أعمار اللاعبين؟".

وأضاف: "على المسئولين غلق أبواب تزوير مستندات أعمار اللاعبين الناشئين في مصر، وألا يسمحوا بتواجد لاعبين لا يتعلمون في المدارس (مش عاوزين لاعيبة كورة جهلة، زهقنا من اللاعيبة الجهلة)، نريد لاعبين متعملين، مش معقول يكون فيه لاعب كرة مش عارف يقرأ ويكتب".

وأتم تصريحاته: "بعدما سيعتزل اللاعب غير المتعلم سيخرج في وسائل الإعلام ويعمم جهله على الجماهير.. لا أعرف كيف يعمل المسئولون في كرة القدم المصرية؟ وبما يفكرون".

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