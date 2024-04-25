الزمالك يستعيد القوة الضاربة.. ويطير إلى غانا لمواجهة دريمز

ياسر رشاد - القاهرة - تغادر بعثة الزمالك، اليوم الخميس، إلى مدينة كوماسي الغانية على متن طائرة خاصة، استعدادًا لخوض لقاء دريمز الغاني، يوم الأحد المقبل، فى نصف نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأسند مجلس إدارة الزمالك رئاسة البعثة للدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق، بدلاً من أحمد سليمان، عضو المجلس والمشرف العام على الكرة، لأسباب غير معلومة، وإن كان من المتوقع أن يتواجد هو الآخر مع الفريق بجانب حسين لبيب، رئيس النادي، الذى قرر مرافقة البعثة، نظرًا لأهمية المباراة بعد تعادل الأبيض سلبيًا فى لقاء الذهاب باستاد القاهرة يوم الأحد الماضى.

وقرر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك ضم الثلاثى أحمد سيد زيزو وعمر جابر وأحمد فتوح بعد شفائهما ليستعيد الفريق القوة الضاربة.

وغاب "زيزو" عن لقاء الذهاب بسبب إصابة في كاحل القدم، بينما عانى عمر جابر من إصابة بشد في العضلة الضامة، كما أن فتوح تماثل للشفاء من إصابة عضلية.

واستقر الجهاز الفني على استبعاد حارس المرمى محمد صبحي لإصابته بتمزق في العضلة الضامة.

على صعيد آخر، يلتقي الفريق الأول لكرة اليد مساء اليوم الخميس مع نظيره شبيبة أمل سكيكدة الجزائري، في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس فى مدينة وهران الجزائرية التي تستضيف البطولة.

فى الوقت الذى أعلن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب التعاقد مع تقى مدحت لاعبة نادي الشمس لتدعيم صفوف فريق الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء، بداية من الموسم المقبل، لتكون أولى تدعيمات فريق "سيدات" الطائرة.