المدرسة الإسبانية تصنع الفارق.. والطائرة تكمل رحلة المونديال العالمية تنادي "صالات" الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت ألعاب فرق الصالات بالنادي الأهلي رحلة العالمية بعدما وصل فريق الكرة الطائرة إلى نهائيات كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه وبعد غياب منذ عام 2015 عقب تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري للكرة الطائرة للمرة السادسة عشر في تاريخه بعد الفوز على مولودية بوسالم التونسي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية.

ونجح الإسباني فرناندو مونزو المدير الفني للأهلي في تحقيق لقب البطولة القارية مع الفريق المصري بعدما لجأ الفريق الأحمر للمدرب القدير في يوليو الماضي بعد ضياع لقب الدوري المصري للكرة الطائرة لصالح الزمالك.

اللافت أن نجاح مونزو كتب فصلاً جديداً لتألق المدربين الإسبان في ألعاب الصالات داخل أروقة الأهلي.

واستعان الأهلي بخدمات الإسباني أوجستي جولبي "بوش" لقيادة فريق كرة السلة بعدما قاد الزمالك عام 2020.

ونجح "بوش" في تحقيق طفرة كبيرة مع سلة الأهلي منذ توليه المهمة عام 2021 بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا (BAL) والمشاركة في بطولة العالم كما أن الفريق الأحمر يخوض منافسات تصفيات البطولة القارية أملاً في الصعود للنهائيات التي تقام في رواندا.

التألق الإسباني وصل أيضاً لفريق كرة اليد الذي عانى كثيراً قبل أن يتولى المهمة ديفيد ديفيز الذي تولى المهمة في أكتوبر 2022.

ونجح ديفيز في قيادة الأهلي للتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد مؤخراً على حساب الزمالك والتأهل لنهائيات كأس العالم للأندية.

ويخوض فريق يد الأهلي أيضاً مواجهة مرتقبة ضد الترجي التونسي اليوم الخميس في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية.