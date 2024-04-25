النصر السعود يتواصل مع سفيان رحيمي للتعاقد معه في الصيف

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن دخول إدارة نادي النصر السعودي في مفاوضات من وكلاء النجم المغربي سفيان رحيمي لاعب فريق العين الإماراتي للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وذكرت التقارير الصادرة اليوم أن مستوى سفيان رحيمي الذي ظهر عليه خلال مباريات فريقه ببطولة دوري أبطال آسيا وخاصة أمام النصر في ربع النهائي وأمام الهلال في نصف النهائي، جعله هدفًا للعديد من الأندية بالميركاتو الصيفي.

ونجح سفيان رحيمي في قيادة العين للوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد اجتياز عقبتي النصر والهلال في مفاجأة من العيار الثقيل، وأصبح الزعيم العيناوي على بعد خطوة من اللقب القاري.

3 أرقام قياسية حطمها سفيان رحيمي

حيث تمكن الدولي المغربي سفيان رحيمي نجم فريق العين الإماراتي من قيادة فريقه لتحقيق إنجاز كبير بالفوز على الهلال السعودي بنتيجة 4-2 في المباراة التي أُقيمت في استاد هزاع بن زايد، ضمن ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل سفيان رحيمي ثلاثة أهداف رائعة في الشوط الأول من المباراة، في الدقائق 6 و26 و38، ليمنح فريقه تقدمًا مهمًا بثلاثية نظيفة.

ورغم هدف مالكوم دي أوليفيرا للهلال في الشوط الثاني، إلا أن "كاكو" تمكن من تسجيل الهدف الرابع للعين في الدقيقة 56.

الأول: سجل رحيمي هاتريك في مرمى الهلال السعودي، مما يجعله أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في بطولة دوري أبطال آسيا منذ عام 2013.

الثاني: الهاتريك الذي سجله رحيمي هو الأول لفريق العين في بطولة دوري أبطال آسيا منذ نفس العام، مما يعكس التألق الفردي والجماعي للفريق.

الثالث: بفضل هاتريك رحيمي، أصبح العين أول فريق يسجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول ضد الهلال السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا.

كاسترو يعود لقيادة تدريبات النصر

عاد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لتولى مهام عمله من جديد، بعد أن غاب عن تدريبات الفريق الفترة الماضية.

وغاب كاسترو عن تدريبات نادي النصر خلال الأسبوع الماضي، بعدما أجرى عملية جراحية، منعته من مباشرة عمله، حيث قاد مساعده الفريق قي الجولة الأخيرة أمام الفيحاء.

وشهدت تدريبات النصر، أمس الأربعاء، عودة كاسترو لقيادة مران الفريق، في ظل استعداداته لمواجهة نظيره الخليج، الأسبوع القادم.

ويواجه نادي النصر نظيره الخليج، السبت القادم، في تمام التاسعة مساء، بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

نجم العين يحرج الهلال

كشف أحمد برمان لاعب وسط فريق العين الإماراتي سر تغلب فريقه على الهلال السعودي وخطف بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

وقال برمان في تصريحاته لصحيفة الرياضية السعودية: " لا يوجد سر في هذا التأهل إلا روح الزعيم العيناوي، واسم وشخصية البنفسجي ورجاله داخل الملعب وخارجه ".

وأضاف: " لم نأتي إلى الرياض إلا ولدينا الثقة في تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، احترمنا الهلال وحاولنا الحفاظ على فوزنًا في المباراة الأولى واستغلال تفوقنا على الأزرق ".

وتابع: " أعتقد أن أصعب مواجهتين خلال مشوارنا نحو التأهل لنهائي كأس القارة ضد النصر والهلال، في دور الثمانية والأربعة كونهما يضمان لاعبين عالميين وأصحاب قدرات فنية عالية ".

موعد نهائي دوري أبطال آسيا

تحدد بشكل رسمي طرفي نهائي دوري أبطال آسيا 2024، عقب انتهاء مباراة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي و يوكوهاما الياباني التي أقميت اليوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي.

وتمكن فريق يوكوهاما الياباني من حجز مقعده في نهائي دوري أبطال آسيا 2024 عقب فوزه على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بركلات الترجيح (5-4) في الدور نصف النهائي.

حيث خسر يوكوهاما، خارج أرضه أمام أولسان بهدف نظيف، في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي 17 أبريل.

وحسم يوكوهاما، لقاء الإياب بملعبه متفوقاً أمام أولسان هيونداي بنتيجة 3-2، ليتعادل الفريقان في مجموع المباراتين 3-3 وتصل المواجهة بينهما للأشواط الإضافية ثم الاحتكام لركلات الجزاء، التي انتهت لصالح الفريق الياباني.