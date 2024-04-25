مجلس سبورتنج يكرم "فاروق" وجهازه واللاعبين بالصعود لدورى المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يكرم مجلس إدارة مجلس إدارة نادي سبورتنج برئاسة أحمد حسن الفريق الاول لكرة القدم بقيادة الكابتن أحمد فاروق وجهازه المعاون وذلك اليوم لتحقيق الانجاز الاول لكرة القدم للنادى فى تاريخه لصعوده الى دورى المحترفين ولذلك لتحفيزهم قبل المشاركة فى الرباعية المؤهلة لدوري المصري الممتاز.

وكان فاروق ورجاله قد حققوا الفوز على مركز شباب كوم حمادة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سبورتنج ضمن الجولة الاخيرة من منافسات دوري القسم الثاني ب " المجموعة الثالثة ب أمس الاربعاء بملعب سبورتنج ليحصد ٣٥ نقطة تؤهله للمنافسة برباعية الصعود الى دورى الاضواء

ومن جانبه أكد أحمد فاروق المدير الفنى لفريق سبورتنج ان ارادة اللاعبين ودعم وتشجيع مجلس الادارة كان له بالغ الاثر فى صعود الفريق لمواصلة مشواره نحو الصعود

ونوه على أن فريق سبورتنج يمتلك مواهب رياضية كبيرة فى جيل سيسطر تاريخ جديد بالنادى