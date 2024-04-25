وزير الرياضة يشكر وزارة الطيران على تيسير إجراءات سفر بعثة الزمالك إلى غانا

ياسر رشاد - القاهرة - توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالشكر والتقدير إلي الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني؛ لتسهيل كافة إجراءات سفر بعثة نادي الزمالك إلي غانا، لمواجهة فريق دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

واطمئن وزير الشباب والرياضة على كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة نادى الزمالك وجميع المتطلبات المتعلقة بتواجد البعثة بغانا معربا عن خالص تمنياته لنادي الزمالك بالعودة بتذكرة الصعود إلي النهائي الإفريقي من غانا، وكذلك حسم النادي الأهلي صعوده وتحقيق الفوز خلال مباراته مع فريق مازيمبي المقرر لها غدا باستاد القاهرة الدولى.

صبحي: كل الأمنيات بالتوفيق للزمالك والعودة بتذكرة الصعود إلي نهائي الكونفدرالية من غانا، وحسم الأهلي صعوده من القاهرة



وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الأندية المصرية قادرة على الفوز وتحقيق لقب البطولتين الابطال و الكونفيدرالية لإسعاد جماهير كرة القدم المصرية، مشيرًا أن الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، تعكس مدى إهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها علي مختلف الأصعدة.

وشدد الوزير علي دعم الدولة المصرية لكافة الأندية والمنتخبات الوطنية في مهامها التي تلعب من خلالها بإسم الدولة المصرية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد غادرت القاهرة صباح اليوم متجهة إلى غانا لخوض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السابعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي.

ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وكان مجلس إدارة النادي وفر طائرة خاصة لنقل الفريق إلى غانا، ومن المقرر أن تستغرق الرحلة حوالي 7 ساعات تقريباً.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.