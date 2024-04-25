أنشيلوتي: تشافي اختار الطريق الصحيح بالاستمرار مع برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسباني انه يعتقد ان تشافي هيرنانديز اختار الطريق الصحيح بعد تراجعه عن قرار الاستقالة من تدريب برشلونة والاستمرار مع الفريق الكاتالوني حتى نهاية الموسم المقبل بعد أيام من فوز ريال مدريد على برشلونة وتوسيع فارق النقاط بين الفريقين الى ١١ نقطة في صدارة الليجا الأسبانية .

وقال كارلو انشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ريال مدريد مع ريال سوسيداد مساء الجمعة في الدوري الأسباني تعليقا على خبر استمرار تشافي هيرنانديز في تدريب برشلونة الموسم المقبل : اعتقد انه القرار السليم . تشافي اختار الطريق الصحيح من وجهة نظري فهو يعرف النادي جيدا ويعرف احتياجاته وهو أدى عملا جيدا بالفعل مع برشلونة.

وأضاف انشيلوتي : اعتقد من حق تشافي العدول عن قراره بالاستقالة فالكل يملك تعديل وجهة نظره لو رأي انها غير صحيحة هذا أمر يحدث للجميع وحدث معي ايضا وهو امر يحترم و متاح .

وحول البيان الذي اصدره خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة حول صحة هدف لامين يامال في مرمى ريال مدريد قال انشيلوتي : انها مجرد أراء وانا لا اعقب على أراء ابدا . الكلمات لا يمكن أن تؤثر على قانون اللعبة . دعونا نغلق هذه الصفحة لان الحديث فيها غير مجدي .

يذكر ان بداية الموسم حملت الكثير من التكهنات حول مستقبل كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد في ظل شائعات حول رحيله بنهاية الموسم الحالي والانتقال لتدريب منتخب البرازيل الا ان إدارة ريال مدريد جددت التعاقد مع المدير الفني المخضرم الذي يقود ريال مدريد للاقتراب من لقب الدوري الأسباني للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات وايضا لقب دوري أبطال أوربا للمرة الثانية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.