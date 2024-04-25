مانشستر سيتي يخشى مفاجآت برايتون في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض مانشستر سيتي مواجهة صعبة خارج دياره أمام برايتون، في التاسعة مساء اليوم الخميس ، باستاد فالمر في المباراة المؤجلة من الجولة 29 لـ الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 73 نقطة، علمًا بأن له مباراة مؤجلة مقارنة بفريقي الصدارة آرسنال و ليفربول (74 نقطة لكل منهما)، بينما يحتل برايتون المركز العاشر برصيد 44 نقطة.

ويغيب المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند عن صفوف مانشستر سيتي كما أن اللاعب فيل فودين أصبح مهدداً بالغياب بينما يعود المدافع جون ستونز.

ويبحث المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي للفوز بمبارياته الست المتبقية لحسم التتويج بلقب الدوري.