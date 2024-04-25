ليفربول يدرس الإطاحة بـ محمد صلاح.. أسطورة الريدز يفجرها

فجر جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول، مفاجأة حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، مع الريدز، في نهاية الموسم الكروي الجاري.

وتحوم الشكوك حول مستقبل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، مع ليفربول الإنجليزي، في الموسم الجديد بعد قرار يورجن كلوب بالرحيل عن القيادة الفنية للفريق.

وارتبط قائد منتخب مصر، بالرحيل إلى الدوري السعودي منذ الميركاتو الصيفي الماضي، حيث لا تزال أندية الاتحاد والهلال في الظفر بخدماته في الانتقالات القادمة.

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ويتبقى في عقد محمد صلاح مع ليفربول موسم وحيد، حيث من المحتمل أن يلجأ الريدز إلى بيعه في الصيف في حال لم يجدد تعاقده، من أجل الاستفادة المالية منه.

وقال جيمي كاراجر، خلال حديثه لشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، إنه قد تقوم إدارة النادي للمرة الأولى بطرح سؤال هل سيتم التمسك بـ محمد صلاح أم لا؟.

وأوضح أسطورة ليفربول أن هناك نقاشًا حقيقًا مع المدرب الجديد بشأن مستقبل الدولي المصري، حيث هي المرة الأولى التي يتم طرح فيها هذا السؤال.