مدرب مازيمبي يتحدى الاهلي قبل مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تحدث لامين نداي، المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي عن مباراة فريقه ضد الاهلي في إيهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال نداي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة الاهلي غدًا: “حظوظنا متساوية مع الاهلي في مباراة الغد، نعلم أننا سنواجه خصم قوي، لكننا نلعب من أجل الفوز”.

اقرأ أيضًا.. كولر يلمح لمشاركة إمام عاشور والشناوي أمام مازيمبي.. ويؤكد: استمعت لنصيحة قمصان

وأضاف: “الاهلي يضم لاعبين مميزين في كافة الخطوط، ونحن نعاني من بعض الغيابات، لكن الفرق الكبرى لا تتأثر بمثل هذه الأمور”.

وتابع: “سنواجه حضور جماهيري قوي غدًا، لكنها مباراة كرة قدم، وسنلعب من أجل الوصول لأبعد نقطة في البطولة”.

واختتم:سنحول الضغط الجماهيري المتوقع غدًا لضغط إيجابي للاعبينا، وسنلعب من أجل الفوز”.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الاهلي ومازيمبي بالتعادل السلبي من دون أهداف.

ويسعى المارد الأحمر للفوز في مباراة الغد بأي نتيجة من أجل حسم التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي.