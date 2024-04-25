كولر يجهز مفاجأة لـ مازيمبي في مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره مازيمبي في تمام العاشرة مساء غدًا الجمعة، ضمن مباريات الإياب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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واستقر كولر على الدفع بلاعبين جدد في تشكيل الفريق لمفاجأة مازيمبي في مباراة الغد، وهم محمد مجدي قفشة ورضا سليم العائد من الإصابة.

ويرغب كولر في تحقيق الفوز في مباراة الغد لحسم التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأحمر المتوقع لمباراة مازيمبي كالتالي..

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

في خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي لعبت في الكونغو السبت الماضي.